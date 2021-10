Raja: les promesses d’Anis Mahfoud aux supporters

Le nouveau président du Raja de Casablanca, Anis Mahfoud, a fait part de son bonheur suite à son élection à la tête du club, à l’issue de l’assemblée générale qui s’est tenue mercredi à Casablanca.

Lors de sa première élocution en tant que président, Mahfoud a remercié les anciens présidents, les adhérents ainsi que toutes les composantes du club. « Je remercie Rachid Andaloussi, qui a pris les rênes du club dans une période difficile et fourni d’énormes efforts. Je remercie également les adhérents et les autres candidats », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je remercie tout le monde pour l’organisation réussie de cette assemblée générale, qui s’est déroulée dans les meilleures conditions et en toute démocratie. Je vous promets que ma priorité sera le Raja et que je serai au service du club. Les postes et les honneurs ne signifient rien, l’importent c’est de travailler main dans la main pour le bien du Raja ».

Notons que Mahfoud a été élu après avoir obtenu 95 voix, dépassant Jamal Eddine Khelfaoui (44 voix) et Redouane Rami (20 voix).

M.F.