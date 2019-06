Raja: l’émouvant hommage à Hadraf et Mabidé (VIDEO)

Le Raja de Casablanca s’est imposé à domicile face au Difaâ d’El Jadida sur le score de deux buts à 0, lors d’un match comptant pour la 30è journée de Botola Maroc Télécom D1 de football, disputé dimanche au complexe sportif Mohammed V. A l’occasion de cette rencontre, le public a rendu un bel hommage à Hadraf et Mabidé qui quittent le club casablancais en fin de saison.

Les locaux ont ouvert le score à la 36è minute du jeu grâce à Mahmoud Benhalib avant que l’attaquant Mohcine Yajour ne double la mise à la 75è minute de la rencontre et signe son 19è but de la saison lui permettant ainsi de rivaliser pour le titre de meilleur buteur du Championnat avec le Togolais Laba Kodjo. Auteur de 18 buts cette saison, ce dernier aura l’occasion de gonfler son compteur lors du match de mardi opposant la Renaissance de Berkane au Rapide Oued Zem.

Ayant décroché son ticket pour la Ligue des champions, le Raja de Casablanca conforte sa deuxième place du classement grâce aux trois points de la victoire avec un total de 55 points, tandis que le Difaâ termine à la sixième place ex æquo le Youssoufia de Berrechid (39 unités).

De son côté, le FUS de Rabat s’est imposé 3-1 en déplacement à Tanger face à l’Ittihad grâce à des buts signés Noufel Zehouni, Ayoub Skouma et Mehdi Bettach. L’unique but du club du nord a été inscrit par Abdelkebir El Ouadi. Le FUS a décroché la 8è place du classement avec 38 points ex æquo avec la Renaissance de Berkane, alors que l’Ittihad de Tanger stagne à la cinquième place avec 40 points.

S.L. (avec MAP)