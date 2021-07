Raja: le plan de Chebbi pour le match contre le HUSA

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Lasaad Chebbi, s’apprête à effectuer plusieurs changements dans la formation de l’équipe qui affrontera le Hassania d’Agadir mardi.

Selon une source de Le Site info, le Tunisien comptera principalement sur des remplaçants. Et ce, afin d’accorder du repos aux titulaires avant d’affronter la Jeunesse sportive Kabyle en Finale de la coupe de la CAF dimanche.

La source ajoute que la démarche de Chebbi est très risquée. Le Raja a déjà perdu ses deux précédents matches en Botola Pro, et une défaite contre le Hassania pourrait lui couter sa deuxième place au classement. D’autant plus que son poursuivant de l’AS FAR n’est qu’à 4 points d’écart.

À noter que le Raja affrontera le Hassania d’Agadir le mardi 6 juillet en match comptant pour la 26e journée de la Botola Pro, avant de s’envoler vers le Bénin le 7 et disputer la finale le samedi 10 juillet.

