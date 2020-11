Raja: le message de Zniti à ses coéquipiers (PHOTO)

Le portier du Raja de Casablanca, Anas Zniti, a adressé un message de soutien à ses coéquipiers qui affrontent le Zamalek, ce mercredi, en demi-finale retour de la ligue des champions. Le gardien ne s’est pas déplacé au Caire avec l’équipe, n’étant toujours pas guéri du coronavirus. C’est le cas également pour Mohammed Douik et Abdeljalil Jbira.

Zniti a écrit sur son compte Instagram : « Le corps est à Casablanca, mais l’esprit est au Caire. Je souhaitais vivement être avec vous dans ces moments décisifs, et vous aider afin d’atteindre le rêve des supporters. J’ai combattu jusqu’au dernier moment, mais le destin en a décidé autrement ». Et de poursuivre: « J’ai confiance en vous. L’esprit d’équipe a toujours été le secret de notre succès. J’ai confiance en mon frère Mohammed Bouamira pour défendre les filets, ainsi qu’en vous tous. Je vais vous soutenir comme tous les supporters le feront, dans le but de se qualifier en finale ».

Rappelons que le Raja affronte le Zamalek en demi-finale retour de la ligue des champions d’Afrique ce mercredi soir à 20h. Le match aller s’était soldé par une défaite du Raja (1-0) à Casablanca.

M.F.