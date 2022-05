Raja: le bureau dirigeant jette l’éponge (PHOTO)

Le bureau dirigeant du Raja de Casablanca ne fera finalement pas long feu. Suite à une réunion tenue lundi, l’annonce est tombée : le bureau déposera sa démission à la fin de la saison en cours.

D’après un communiqué publié sur la page officielle du Raja, les dirigeants ont également décidé de convoquer une assemblée générale élective.

«Le bureau dirigeant du Raja Club Athletic a tenu une réunion, lundi, afin de faire le point sur la situation actuelle du club et évaluer le bilan depuis la date de la dernière AG, tenue le 28 octobre 2021. Après l’échange de points de vue entre les dirigeants, l’évaluation de la situation actuelle du club et compte tenu de l’intérêt de l’équipe, le bureau dirigeant a décidé de présenter sa démission collective à la fin de la saison sportive en cours et convoquer une assemblée générale élective», peut-on lire dans le communiqué.

H.M.