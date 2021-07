Raja: le beau message d’adieu de Ben Malango (PHOTO)

L’attaquant congolais Ben Malango a officiellement rejoint le club émirati de Sharjah FC, après deux saisons passées au Raja. Le Congolais a signé pour trois saisons, dans une transaction dépassant les 30 millions de dirhams selon des sources médiatiques.

L’ancienne figure de proue de l’attaque rajaouie a adressé un message d’adieu au club et aux supporters sur son compte Instagram. « Cher peuple Rajaoui, c’est avec toute humilité que je viens devant vous comme au premier jour vous dire merci », a-t-il écrit ».

Et d’ajouter : « Merci pour votre support et amour pendant ces 2 dernières années. J’ai compris un jour d’été lors de la rencontre contre le Betis Séville comment le public du Raja est exceptionnel. Je remercie aussi par la même occasion mes coéquipiers, mes présidents et leurs comités respectifs, mes coachs pour la confiance placée en moi. Je serai Rajaoui à vie et pour toujours. Mon cœur est vert et vous aurez toujours une place spéciale dans mon cœur ».

À noter que Malango détient actuellement le record du meilleur buteur étranger au sein du Raja avec 29 buts.

M.F.