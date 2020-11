Raja: la démission de Ziyat affectera t-elle les recrutements?

Le Raja de Casablanca a annoncé la démission de son président, Jawad Ziyat, ainsi que les membres de son conseil de direction dimanche soir. Cette annonce a suscité certaines inquiétudes chez les supporters concernant la gestion du club, le volet des recrutements en particulier.

Les fans du Raja avaient lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux, afin de pousser la direction du club à faire plus de recrutements et renforcer l’équipe. La direction du Raja s’est ensuite mis d’accord avec l’entraineur Jamal Sellami pour recruter plus de joueurs lors du mercato en cours. En contrepartie, Sellami devra remporter la coupe Mohammed VI des clubs champions. Maintenant, les supporters se demandent si cela changera après la démission de Ziyat.

Selon une source de Le Site info, la démission de Ziyat ne changera rien à la gestion des recrutements au sein du club. D’autant plus que Ziyat gardera son poste jusqu’à la nomination du prochain président à la prochaine assemblée générale. Un communiqué du Raja avait annoncé que le président a démissionné, estimant avoir accompli la mission pour laquelle il a été élu à la tête du Raja : la réorganisation du club. La prochaine assemblée générale se tiendra le 3 décembre prochain.

M.F.