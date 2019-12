Raja-JSK: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Champions League)

Ce vendredi, le Raja de Casablanca croisera le fer avec la Jeunesse sportive de Kabylie pour le compte de la 3ème journée de la phase de groupes de la Champions League.

Ce match décisif permettra aux Verts, en cas de victoire, de mettre un pied en quarts de finale de la compétition. «Les joueurs veulent décrocher les trois points et sauront gérer cette rencontre importante. On a besoin de gagner afin de disputer plus sereinement le match retour en Algérie», a expliqué l’entraîneur du Raja Jamal Sellami. Ce dernier a également précisé que la composition connaîtra certains changements, soulignant que les joueurs sont capables d’accomplir leur mission.

De son côté, le président du club algérien Cherif Mellal a promis une belle prime à ses joueurs en cas de victoire contre le Raja. «Les deux équipes ont 3 points, l’enjeu du match est très important pour les deux adversaires. Je m’attends à un match très serré et très tactique», a confié l’entraîneur de la JSK Hubert Velud.

La rencontre est prévue au complexe Mohammed V de Casablanca à partir de 20 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports HD 1.

N.M.