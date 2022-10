Raja-HUSA: des chants racistes font réagir une association (PHOTO)

Le président du Raja de Casablanca et son club sont visés par une plainte de la Fédération Nationale des Associations Amazighes au Maroc (FNAA). La Fédération reproche à Aziz El Badraoui et à quelques supporters du RCA d’avoir entonné des chants racistes vis-à-vis du HUSA et de ses fans.

Les faits qui sont reprochés à El Badraoui et à des supporters du Raja remontent au 19 octobre, lorsque l’équipe casablancaise a affronté le Hassania d’Agadir dans le cadre de la Botola Pro D1 inwi.

La FNAA indique qu’un slogan a été chanté par les supporters du Raja durant la rencontre porte préjudice aux amazighes du HUSA. Une situation qui aurait dû être mieux gérée par le Raja. En effet, le FNAA reproche aux dirigeants des Verts de ne pas avoir entrepris d’initiative pour s’excuser de façon officielle.

La Fédération réclame ainsi à ce qu’une enquête soit ouverte afin d’identifier les individus derrières ces slogans racistes.

A.O.