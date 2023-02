Raja-Horoya Conakry : trois absences marquantes du côté des Verts

Le Raja Casablanca affronte ce samedi soir à Casablanca le club guinéen du Horoya Conakry pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions. Les Verts seront privés pour ce match de trois pièces importantes de l’effectif du club. Il s’agit de Mohamed Mekaazi, Mohamed Boulacsout ainsi que Houcine Rahimi.

Le Raja qui a remporté les deux premiers matchs est leader du groupe C. Pour sa part, Horoya Conakry est second du groupe avec 4 points au compteur. L’autre match du groupe C qui opposera les Vipers à Simba aura lieu un peu plus tôt dans la journée du samedi (17h00 heure marocaine).

Reste à souligner que la CAF a prévenu le club qu’elle n’hésitera pas à appliquer des sanctions en cas de violences où d’actes et gestes anti-sportifs durant la rencontre. Le Raja aspire à remporter le match et se rapprocher davantage d’une place en quart de finale de la compétition.