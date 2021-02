Raja: grand engouement pour les « cartes du supporter »

Le Raja de Casablanca a annoncé le bilan provisoire de la campagne de vente de la carte d’abonnement, que le club a lancé jeudi.

Selon la page officielle du club sur Facebook, plus de 1236 cartes ont été vendues rien que le premier jour. Les cartes commandées seront livrées, au Maroc et à l’étranger, via un service de livraison.

Le club aspire à vendre le plus grand nombre de cartes dans les prochains jours, afin de renflouer ses caisses et résoudre la crise financière dans laquelle il patauge depuis un certain temps.

M.F