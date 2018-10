Raja-Enyimba: heure, chaine…ce qu’il faut savoir avant le match

Le périple tout semé d’embûches sans compter les diverses difficultés rencontrées d’un voyage pour le moins tumultueux, qu’ont entrepris les Verts au Nigéria, ne saura leur être profitable que s’il est positivé ce mercredi à 14 heures lors du premier acte d’un duel entre gens du carré d’as face au Enyimba et comptant pour la Coupe de la CAF.

Le client d’en face pour le Raja n’est pas le premier venu et si on s’amuse à visualiser les statistiques des quatre safaris du RCA au Nigéria c’est du zéro pointé, (zéro victoires et zéro but marqué en ses terres ingrates que foulent les pointes rajaouis actuellement. Prions pour nos Verts et que lucidité et réalisme soit pour une fois de leur côté. Toujours est-il que si vous voulez suivre cette rencontre c’est à 14 heures sur beIN Sports 2. Le match retour aura lieu le 24 octobre 2018.

Et pour reprendre la formule toute désignée à ‘’rappeler’’ l’autre demi-finale de ce tournoi opposera à 21 heures à Port Said deux connaissances de la RSB, son tombeur l’AS Vita Club de la RDC et le club égyptien d’Al Masry, un compagnon de route de la phase de groupe.

Bon spectacle !

Enyimba-RCA aujourd’hui à 14 heures sur beIN Sports 2

M.J.K