Raja: El Badraoui dévoile des différends avec plusieurs anciens joueurs (PHOTO)

Le président du Raja de Casablanca a dévoilé certains différends de l’équipe avec d’anciens joueurs, soulignant sa déception concernant cette situation dont pâtit le club.

Ainsi, via son compte officiel Instagram, Aziz El Badraoui a révélé les noms des joueurs qui sont entrés en conflit avec le club. Il s’agit de Zakaria El Wardi, Ilias Haddad, Abdelilah Hafidi et Omar Arjoune.

« Je m’étais promis d’aller à la mer me détendre un peu et oublier les tracas du boulot et les problèmes de l’équipe. Mais en consultant mon compte WhatsApp, je me suis trouvé confronté à tous ces différends! », a déploré le président du Raja de Casablanca.

L.A.