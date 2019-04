Raja: du nouveau sur l’état de santé d’Abdelilah Hafidi

Voilà une bonne nouvelle pour le Raja. Le club bidaoui était très inquiet sur l’état de santé d’Abdelilah Hafidi, blessé récemment. Le joueur a été opéré avec succès, ce mardi, à l’hôpital Aspetar de Doha, au Qatar.

Le joueur est sorti du bloc et devrait rentrer au Maroc prochainement. Le meneur de jeu des Verts restera cependant loin des terrains pendant une durée de deux à trois mois, selon les dirigeants du RCA.

La CAN 2019 approche à grands pas et Hafidi pourrait manquer ce grand rendez-vous continentale, mais rien n’est confirmé pour l’instant. Le président de la Fédération, Fouzi Lekjaâ, a appelé le joueur ce matin après l’opération pour prendre de ses nouvelles, a indiqué la FRMF. Et d’ajouter que le médecin de l’équipe nationale, Abderazzak Hifti, suit l’état de santé du joueur de près.

Notons qu’Abdelilah Hafidi a été blessé au niveau de son genou droit vendredi 29 mars lors de la victoire du Raja contre l’EST (Tunisie), dans le cadre de la Supercoupe d’Afrique qui s’est déroulée au Qatar.

N.K.