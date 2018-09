Le Raja de Casablanca sans président !

Mardi 4 septembre était la date limite pour le dépôt des dossiers de candidature pour le poste de président du Raja de Casablanca, dirigé depuis plusieurs mois par un comité provisoire.

Sauf qu’aucun adhérent du club n’a daigné se présenter pour prendre les rênes des Verts, au grand dam des supporters qui n’en peuvent plus de cette situation.

Une source de Le Site Info a confié que la plupart des adhérents espèrent que Mohamed Aouzal, l’actuel président du comité provisoire du club, soit officiellement élu président.

Et d’ajouter que Jaouad Ziyat et Saïd Ouahbi avaient exprimé leur volonté de présider le Raja de Casablanca avant de se rétracter et d’annoncer qu’Aouzal est le mieux placé pour diriger le club casablancais.

Sur son site officiel, le Raja avait annoncé que l’Assemblée générale aura lieu jeudi 13 septembre. Les adhérents du club seront ainsi appelés à approuver les rapports moral et financier et élire le président et les membres du nouveau bureau dirigeant.

N.M.