Raja: clap de fin pour Wilmots? Mahfoud tranche

Le président du Raja de Casablanca, Anis Mahfoud, refuse de virer l’entraîneur belge Marc Wilmots, malgré les critiques et les appels à son licenciement de la part des fans.

Selon une source de Le Site info, malgré le mécontentement des supporters et des membres, le Belge a toujours la confiance de Mahfoud.

La même source ajoute que le Raja ne veut pas se précipiter et prendre une décision hâtive, qui pourrait impacter négativement la saison de l’équipe, d’autant plus que le club est dans une phase difficile, où des échéances nationales et continentales l’attendent.

Une autre source ajoute que Mahfoud aurait convenu avec la direction d’accorder au Belge une dernière chance lors du match du Raja contre l’Entente Sportive de Sétif en phase de groupes de la Ligue des Champions. L’issue de ce match, ajoute la même source, sera déterminante pour l’avenir de Wilmots.

En cas de résultat négatif, la direction va soit licencier le Belge, soit lui imposer un élément rajoui dans son staff, ajoute-t-on.

Notons que les supporters du Raja sont très mécontent de l’entraîneur, à cause des résultats jugés très pâles, et réclament son départ.

