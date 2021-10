Raja: Chebbi prend une décision pour compenser les absences

Le Raja de Casablanca affronte, dimanche, le club libérien de LRPC Oilers avec plusieurs absences dans ses rangs, ce qui a poussé l’entraîneur tunisien à prendre une décision concernant un joueur écarté.

Le Tunisien a décidé de faire appel au joueur Mohamed El Makaazi afin de pouvoir pallier aux absences. Ce joueur a été écarté par Chebbi, non convaincu par sa performance, ce qui l’a poussé à vouloir quitter le club, avant l’intervention de la direction qui l’a convaincu de rester.

Notons que le match comptera l’absence d’Abdelillah Hafidi pour cause de blessure, Omar El Arjoun pour cause de sanction et Fabrice Ngama qui n’a pas pu rejoindre l’équipe. On note également l’absence de Hamid Ahaddad, Sami Hien, Moustapha Kouyaté et Dybrill Sylla, qui ne figurent pas dans les listes africaines.

Pour rappel, le match aller comptant pour la phase préliminaire de la Ligue des champions aura lieu dimanche à 16h au stade de Marrakech.

M.F.