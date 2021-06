Raja: Chebbi dévoile le prix de Rahimi

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Lasaad Chebbi, est revenu sur le cas de la star du club, Soufiane Rahimi, et l’intérêt qu’il suscite de la part de clubs arabes et européens.

Dans un entretien avec la chaîne Arriyadia, Chebbi a déclaré que Rahimi possède tous les atouts pour être une grande star et pouvoir jouer dans les plus grands championnats européens dans l’avenir. « Rahimi possède un grand talent. La direction du Raja devrait bien commercialiser Rahimi. Les grandes équipes européennes signent de jeunes joueurs de 16 et 17 ans, pour 5 millions d’euros. La valeur de Rahimi est actuellement de 7 millions d’euros », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Dans les circonstances actuelles, nous ne pensons pas à nous passer de Rahimi, ni d’aucun autre joueur. Le Raja a besoin de tous ses éléments, mais il se pourrait qu’on reçoive une bonne proposition qu’on ne pourrait pas refuser ».

À noter que Rahimi suscite particulièrement l’intérêt d’Al Ahly SC, certains médias égyptiens ayant rapporté que les deux parties sont déjà parvenues à un accord de principe.

M.F.