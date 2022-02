Raja: ce qu’a dit Wilmots après son licenciement

L’entraîneur belge Marc Wilmots a réagi à son éviction du Raja de Casablanca, dimanche soir, suite à une pression des supporters et de membres du bureau de direction.

Dans des propos recueillis par le site belge L’Avenir, Wilmots a déclaré qu’il respecte la décision de la direction et le vote démocratique qui a décidé de son éviction. « En 2022, avec l’arrivée de nouveaux joueurs venus au mercato, nous étions invaincus. Mais je me plie à la décision et au vote démocratique », a-t-il confié.

Le média, de son côté, précise que le licenciement de Wilmots est dû à une « guerre froide » au sein du bureau de direction.

Notons que c’est le duo Bouchaib Lambarki et Mohamed Bekkari qui dirigeront le Raja en attendant de nommer un nouvel entraîneur.

