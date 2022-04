Raja: ce qu’a dit Taoussi après l’élimination en Ligue des Champions

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Rachid Taoussi, s’est excusé auprès des supporters, suite à l’élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Al Ahly SC.

En conférence de presse après la fin du match, l’entraîneur a fait part de sa déception suite à cette élimination. « Je présente mes excuses aux supporters du Raja, c’est une élimination amère et difficile à accepter », a-t-il confié.

Et d’ajouter: « Nous avons étudié tous les scénarios possibles et avons commencé le match dans les meilleures conditions en marquant un but. Mais Al Ahly nous a finalement imposé son rythme. De tels matchs se jouent sur de simples détails. Le facteur de l’expérience a joué en faveur d’Al Ahly. Nous avons une belle équipe mais nous manquons de figures de leadership vu la basse moyenne d’âge ».

Pour rappel, le match retour s’est terminé sur un nul (1-1). Les Égyptiens s’étaient imposés en match aller (2-1).

