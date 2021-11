Raja : ce qu’a dit Marc Wilmots après la victoire contre Mohammedia

Le nouvel entraîneur du Raja de Casablanca, Marc Wilmots, a mené avec succès son premier match en tant qu’entraîneur du Raja, en s’imposant face au Chabab de Mohammedia (2-1), vendredi en match comptant pour la 11e journée de Botola Pro.

Après la fin du match, le Belge a fait part de sa joie suite à cette victoire difficile. « Nous étions conscients que ce sera un match difficile, mais nous avons bien analysé l’adversaire, et je suis très fier de mon équipe. Le Raja n’abandonne jamais », a-t-il déclaré à la presse.

Et d’ajouter : « La possession était de notre côté. Nous avons encaissé un but à la première mi-temps, ce qui a affecté le moral des joueurs. Mais nous avons pu nous relever et revenir au score en deuxième mi-temps ».

Et de poursuivre : « Les joueurs ont fait preuve d’une organisation tactique élevée en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de revenir au score et de créer plusieurs occasions jusqu’à ce que nous marquions le deuxième but. C’était super ».

M.F.