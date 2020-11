Raja: ce qu’a dit Jamal Sellami après la défaite face au Zamalek

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Jamal Sellami, a fait part de sa déception suite à la défaite contre le Zamalek. Le Raja a quitté la ligue des champions d’Afrique suite à une défaite de 3 à 1 en demi-finale retour. Le match aller s’était, quant à lui, soldé par une défaite d’un but à zéro.

« Je félicite les joueurs pour leur prestation. Malgré les contraintes liées au coronavirus, nous avons dominé la rencontre jusqu’à la 60e minute », a déclaré Sellami. Et de poursuivre: « Certains joueurs n’ont pas joué depuis très longtemps, mais ont donné leur maximum. Après la 60e minute, le manque de préparation nous a trahis et les joueurs étaient fatigués… Les joueurs du Zamalek ont profité de cela et n’ont pas raté les occasions qui se sont présentées ».

Le Zamalek rejoint ainsi Al Ahly en finale de la ligue des champions prévue le 27 novembre au stade Borj Al-Arab d’Alexandrie, en Egypte.

M.F.