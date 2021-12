Raja: ce qu’a dit El Hadhoudi sur la finale de la Supercoupe d’Afrique (VIDÉO)

Le défenseur du Raja de Casablanca Marouane El Hadhoudi a exprimé son bonheur suite à la victoire contre le HUSA vendredi (1-0), en match comptant pour la 13e journée de la Botola Pro, soulignant par la même occasion que l’équipe est déterminée à remporter la Supercoupe d’Afrique.

Dans une déclaration à la page officielle du club, El Hadhoudi a indiqué que cette victoire constitue un boost moral avant le match prévu contre Al-Ahly mercredi prochain.

« Je remercie mes coéquipiers pour leur combativité lors de la rencontre, même si l’adversaire s’est replié en arrière lors de la première mi-temps. Nous avons gardé notre concentration et notre détermination et avons réussi à marquer », s’est-il réjoui.

Et d’ajouter : « Nous irons au Qatar pour remporter la Super Coupe et l’offrir à nos fans qui attendent beaucoup de nous. Nous sommes tous déterminés à remporter le titre face à un adversaire difficile du calibre d’Al-Ahly, mais le Raja également est un grand club et une équipe de titres ».

Notons que match aura lieu mercredi prochain à 18h au stade Ahmad Bin Ali au Qatar.

