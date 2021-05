Raja: ce qu’a dit Chebbi après l’élimination en Coupe du Trône (VIDEO)

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Lasaad Chebbi, a salué les joueurs pour leurs efforts lors du match contre l’AS FAR en quarts de finale de la Coupe du Trône. Les Verts y ont été éliminés aux tirs au buts, après que les deux équipes étaient à égalité après la fin du temps réglementaire.

Après la fin du match, le technicien tunisien a indiqué que le Raja a été malchanceux. « Aux penaltys, l’une des deux équipes devait rater un tir, et c’était nous au final. Félicitations à l’adversaire. De notre côté, nous nous préparerons mieux aux prochains matchs », a-t-il déclaré.

À noter que l’AS Far, le Wydad et le Raja Béni Mellal se sont qualifiés au dernier carré de la compétition, en attendant l’issue du match du MAS de Fès et du Moghreb de Tétouan ce jeudi.

M.F.