Raja: ce qu’a dit Chebbi après le nul contre Orlando Pirates

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Lassaâd Chebbi, a fait part de sa satisfaction suite au match nul contre Orlando Pirates (1-1) en quart de finale retour de la coupe de la CAF.

En conférence de presse après la fin du match, le Tunisien a déclaré qu’il était content de la performance de ses joueurs, surtout en deuxième mi-temps. « Je suis content de la discipline dont les joueurs ont fait preuve tout au long du match… Nous avons marqué et on nous a privé d’un penalty évident à 100%. Nous espérions gagner, mais le match nul est un bon résultat ».

Et d’ajouter : « Nous allons garder les pieds sur terre et nous préparer au match retour. Nous n’avons pas encore garanti la qualification et un match difficile nous attend à Casablanca ».

A noter que le match retour aura lieu, le dimanche 23 mai à Casablanca.

M.F.