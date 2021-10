Raja: ce qu’a dit Chebbi après la victoire contre Oilers (LdC)

Le Raja de Casablanca s’est imposé, dimanche au stade de Marrakech, contre le club libérien de LRPC Oilers (2-0), en match aller comptant pour la phase préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique.

À cette occasion, l’entraîneur du Raja Lasaad Chebbi a déclaré que la victoire n’était pas facile. Le Tunisien a souligné qu’il a vécu une terrible pression à cause des absences, et la non inscription de certains joueurs dans la liste africaine.

« Je n’ai jamais vécu une telle pression. Le match était difficile et plusieurs joueurs importants étaient absents », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « J’ai préparé l’équipe dans des conditions difficiles. Ce fût une semaine inoubliable, mais grâce à Dieu nous avons gagné, et j’espère qu’on fera de même au match retour ».

Le Tunisien a par ailleurs déclaré qu’il est content du résultat, surtout que le souvenir de l’élimination en phase préliminaire l’année dernière hantait tout le monde.

« Bravo aux joueurs car ils ont pris en considération l’élimination de l’année dernière. Leur but à tous est de mener le Raja à la qualification et lui rendre la place qu’il mérite », a-t-il confié.

M.F.