Raja: ce qu’a dit Chebbi après la victoire contre le MCO

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Lasaad Chebbi, a félicité ses joueurs pour leur victoire (3-1), mercredi, contre le Mouloudia d’Oujda pour le compte de la 6e journée de Botola Pro.

Dans une déclaration à la presse après la fin du match, le Tunisien a salué ses joueurs pour leur performance, soulignant qu’une victoire à l’extérieur n’est pas facile, mais qu’ils ont réussi grâce à leur combativité et détermination.

« Ce n’est pas facile de jouer pour le Raja, ce n’est pas facile de l’entraîner non plus. Chaque équipe qu’on affronte joue son match de l’année et on est toujours poussés à la victoire et à obtenir des titres », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Mes félicitations aux joueurs, qui essaient de livrer de hautes performances dans chaque match malgré le temps et la pression. Nous avons également réussi à les motiver pour obtenir la victoire ».

Chebbi a particulièrement salué le joueur Abdellah Farah, qui a ouvert le score pour les Verts à la 5e minute, lui prédisant un grand avenir.

M.F.