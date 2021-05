Raja: ce qu’a dit Chebbi après la victoire contre le MAS

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Lasaad Chebbi, a souligné l’importance de la victoire contre le MAS (1-0), dimanche en match comptant pour la 15e journée de Botola pro.

Dans des déclarations à la presse après la fin du match, le Tunisien a affirmé que cette victoire est d’une grande importance pour le moral de l’équipe, touchée suite à l’élimination de la Coupe du trône. « Cette victoire nous donnera un boost moral pour les prochaines échéances… Nous ne devons pas vivre dans le passé. Nous avons perdu contre l’AS FAR, mais aujourd’hui nous avons gagné. Et nous voulons gagner encore plus de points en Botola« , a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Je félicite les joueurs pour leur performance aujourd’hui, surtout les jeunes joueurs, et particulièrement Riyad qui a livré un bon match. Il n y a pas d’inquiétudes à se faire pour l’avenir du Raja, car il y a beaucoup de jeunes joueurs qui porteront le maillot de l’équipe à l’avenir ».

À noter que le Raja est actuellement deuxième au classement de la Botola, avec 29 points, à deux points d’écart du Wydad qui occupe la première place.

