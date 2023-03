Raja Casablanca-Simba SC: le prix des billets dévoilé

« Casa Event », la société chargée de gérer le complexe Mohammed V de Casablanca, a mis en vente les billets du match qui opposera ce vendredi le Raja Casablanca au Club tanzanien Simba.

Les tarifs ont été fixés à 50 dirhams pour la pelouse, 140 dirhams pour les tribunes et 700 dirhams pour les tribunes VIP. Les billets pour le match pourront être retirés de 11h30 à 17h, et de 21h à 23h au complexe Mohammed V, au Stade Oasis, et au Stade Roche noir.

Le match reste une formalité pour le Raja qui a d’ores et déjà validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine. On s’attend à ce que le match soit un test pour les Verts pour préparer le club au derby contre le Wydad prévu la semaine prochaine.