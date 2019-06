Raja: Boudrika répond à Moncef Belkhayat

“Je ne comprends pourquoi on parle de moi dans une histoire qui ne me concerne pas. L’article de Assabah évoque Salim Cheikh, Moncef Belkhayat et Lekjaa…je ne suis pas du tout concerné. Ce qui a été dit est faux”, affirme Boudrika dans une déclaration à Le Site info.

Rappelons que des rumeurs relayées par Assabah évoquaient des “manoeuvres” afin d’écarter l’actuel patron de la FRMF, soit disant orchestrées par l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Moncef Belkhayat.