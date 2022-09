Raja: Aziz El Badraoui prend une décision importante

Le président du Raja de Casablanca s’apprête à lancer un chantier innovant pour le club. Aziz El Badraoui veut s’inspirer de certaines équipes européennes, et implémenter des écoles du Raja à l’étranger.

D’après des informations parvenues à Le Site Info, El Badraoui aurait trouvé deux formules possibles en ce sens. La première consiste à ouvrir des académies propres au Raja, alors que la deuxième concerne des partenariats avec des structures déjà établies en Afrique.

L’objectif est de former de futurs joueurs, qui pourraient rejoindre les rangs de l’équipe première, ou être proposés lors des fenêtres d’échange en été et en hiver. Cette idée rejoint la vision du président du RCA, consistant à ouvrir plusieurs académies du club à travers le Royaume, afin de rapprocher l’équipe de ses supporters et des futures stars du ballon rond.

A.O.