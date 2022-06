Raja: Aziz El Badraoui étudie le CV d’un entraîneur portugais

Le nouveau président du Raja de Casablanca, Aziz El Badraoui, vient de recevoir le curriculum vitae d’un entraîneur portugais.

Et selon des informations recueillies par Le Site info, il s’agit de José Miguel Azevedo Cardoso, plus connu sous le simple patronyme de Miguel Cardoso, qui serait intéressé d’occuper le poste de futur coach du club des Verts.

Le Portugais a présenté sa candidature à Aziz El Badraoui et à ses assistants dans l’espoir que son CV les convaincra de le recruter pour entraîner le Raja de Casablanca.

A noter que Miguel Cardoso est né le 28 mai 1972 et que pendant plusieurs années, il a été l’assistant de nombreux entraîneurs portugais célèbres avant de devenir entraîneur du Rio Ave FC, club de la Ligue portugaise (Liga NOS).

Il a ensuite successivement été entraîneur, entre autres équipes européennes, du FC Nantes (France), du FC Chakhtar Donestk, du Celta Vigo (Espagne) et de l’AEK Athènes (Grèce), avant de revenir entraîner le Rio Ave FC, en janvier 2021.

Miguel Cardoso n’est pas un ancien footballeur, mais il est bardé de diplômes académiques et universitaires qui en disent long sur sa parfaite connaissance du ballon rond et plaident en sa faveur de probable futur entraîneur des Verts. Diplômé en éducation physique et sportive, avec une spécialisation dans le football, il est lauréat d’une maîtrise en sciences du sport, à la faculté des sciences du sport et de l’éducation physique, de l’Université de la ville de Porto.

Pour rappel, le Raja de Casablanca a annoncé, jeudi dernier, s’être séparé de son entraîneur Rachid Taoussi. Cette séparation intervenait au lendemain de la défaite du Raja (dauphin) à domicile face à l’Olympic de Safi (2-3), en 27e journée du Championnat, ce qui permettait à son rival, le Wydad (leader), de creuser encore l’écart.

Taoussi est le troisième entraîneur à se séparer du Raja cette saison, après le Tunisien Lassad Chabi Jarda et le Belge Marc Wilmots.

