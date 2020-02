Raja-AS Vita Club: malgré leur victoire, les Verts finissent deuxièmes (VIDEO)

Voici les déclarations des entraîneurs et des joueurs à l’issue du match entre le Raja de Casablanca et l’Espérance de Tunis (2-2) pour le compte de la 5e et avant dernière journée de la phase de poules de la ligue des champions d’Afrique de football, disputé vendredi soir au stade de Rades (Banlieue de Tunis).