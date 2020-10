Raja-AS FAR: des absences de taille pour les Verts

Le Raja de Casablanca s’apprête à recevoir l’équipe des FAR, dimanche prochain, lors du match décisif de la 30e et dernière journée de la Botola pro. Malgré les absences importantes, le Raja a réussi à remporter son dernier match contre l’OCK et garder la première place, à un point d’écart du Wydad.

Le Raja disputera le classico contre les FAR, privé de l’attaquant Hamid Haddad. Le joueur sera absent en raison de l’accumulation d’avertissements, s’ajoutant ainsi à une longue liste d’absences.

La liste des absences contient déjà les noms de Sanad Warfali, Abdeljalil Jbira, Omar Boutayeb, et Abderrahim Achchakir en raison de blessures. En plus du duo congolais Ben Malango et Fabrice Ngoma qui ont rejoint le camp préparatoire de leur équipe nationale.

Le Raja cherche à obtenir la victoire afin de remporter le championnat après 7 ans loin du podium. Les Verts sont premiers du classement avec 57 points, à une longueur d’avance du Wydad, deuxième avec 56 points.

M.F.