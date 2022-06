Raja. Anis Mahfoud: « J’ai reçu des menaces de mort »

Le président du Raja de Casablanca a relaté tous les évènements qu’il a vécus et remarqués pendant son mandat à la tête du club des Verts.

En marge de l’émission « Tiki Taka » de la chaîne « Raja TV », Anis Mahfoud a déclaré que le club vit des guerres « civiles » internes, au profit d’une personnalité qui nuit au club. « Il y a un virus qui se propage au sein du Raja! Il y avait une guerre contre le bureau directeur, puis contre le Raja pour, ensuite, devenir une affaire de personne », a-t-il souligné.

En ce qui concerne les pressions et les critiques dont il est l’objet, Anis Mahfoud a révélé avoir vécu toutes sortes de pressions, d’insultes et d’invectives à son encontre et à celui des membres de sa famille. « De même que j’ai subi des agressions physiques, et j’ai été empêché de me rendre à Casablanca. Mon téléphone portable, qui peut être présenté au parquet général compétent, reçoit quotidiennement des centaines de messages d’injures et de menaces de mort », a poursuivi l’actuel président du Raja de Casablanca.

« Mon départ du Raja fait suite au match contre le Rapide Club d’Oued-Zem et ce qu’il a connu comme évènements après que le public a agressé les joueurs et leur a jeté des pierres. Tout cela explique notre départ afin d’éviter à l’équipe d’autres répercussions, et non pas parce que nous avons baissé les bras », a-t-il tenu à préciser.

L.A.