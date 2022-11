Raja: Anas Zniti reprend les entraînements (VIDEO)

Le gardien de la tanière du Raja de Casablanca a repris les entraînements, après une absence des terrains d’environ deux semaines, suite à un malaise qui a nécessité une opération chirurgicale bénigne.

L’équipe des Verts a partagé un enregistrement vidéo faisant voir Anas Zniti participer aux entraînements en compagnie de ses coéquipiers, avec le commentaire suivant: « Notre capitaine et gardien de but, Anas Zniti, est de retour aux séances d’entraînement, de façon normale et intensive, en préparation des prochaines échéances ».

Rappelons que Zniti demeure parmi les vedettes candidates à figurer dans la liste définitive des Lions de l’Atlas attendues au Qatar de l’entraîneur national, Walid Regragui. Et ce, après l’absence du gardien de but qui a semé des doutes sur sa participation au Mondial 2022.

Sachant qu’Anas Zniti est en concurrence à ce poste avec le Wydadi Ahmed Reda Tagnaouti concernant le poste de troisième gardien de but des Lions de l’Atlas à La coupe du monde Qatar2022, après le titulaire Yassine Bounou (Séville FC, Espagne) et Munir Mohamedi (Al Wahda, Arabie Saoudite).

