Raja-Al Ahly: tout ce qu’il faut savoir sur la finale de la Supercoupe

Les yeux seront braqués ce mercredi sur la capitale qatarie Doha qui accueillera la Supercoupe d’Afrique entre le Raja de Casablanca, vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), et Al Ahly d’Égypte, qui a remporté la Ligue des Champions.

Ce classique des rencontres inter-clubs africains drainera sans aucun doute les grandes foules qui s’attendent à un match alléchant entre deux mastodontes du football continental.

Les Aigles Verts avaient battu en finale de la Coupe de la CAF la JS Kabylie, alors que les Égyptiens avaient surclassé le club sud-africain de Kaizer Chiefs.

Selon plusieurs observateurs, ce match, prévu au stade Hamad Ben Ali de Doha (18h00 GMT+1), ne sera nullement de tout repos pour les deux protagonistes, d’autant plus que les deux formations se connaissent bien et savent pertinemment que ce genre de rencontres se jouent sur de petits détails.

Emmenés par leur nouveau coach, Marc Wilmots, les Verts devront faire montre d’agressivité et d’efficacité offensive s’ils veulent étoffer leur palmarès d’un nouveau titre qui mettra du baume au cœur des supporters rajaouis en cette fin d’année.

Décimés par le départ de Soufiane Rahimi et Ben Malango, le club casablancais devra ainsi retrousser les manches afin de sortir victorieux de ce match crucial.

L’entraineur du Raja, qui s’est montré confiant en les capacités de ses protégés, a reconnu que cette rencontre sera très difficile face à un adversaire « aguerri » et « expérimenté ». « Nous sommes conscients de la tâche qui nous incombe et de la qualité de notre adversaire, dont l’histoire est riche en trophées. Or, nous ne serons pas en promenade de santé à Doha », a-t-il déclaré à la presse, relevant que les joueurs sont déterminés à ramener le trophée à Casablanca.

Ce genre de match se joue sur de petits détails, dont la préparation mentale, a-t-il reconnu, notant que « nous essayerons d’éviter la pression et de garder notre calme ».

De son côté, le coach sud-africain d’Al Ahly, Pitso Mosimane, a affirmé que ce match sera difficile pour les deux équipes, dans la mesure où il met aux prises deux champions d’Afrique, relevant qu’Al Ahly tentera de décrocher un deuxième titre de suite en cette coupe.

« J’ai gagné la Ligue des Champions avec Al Ahly et je veux remporter la supercoupe d’Afrique. C’est ma mission depuis mon arrivée en Égypte », a-t-il ajouté.

« Le Raja est une équipe forte qui dispose de bons joueurs capables de nous causer énormément de problèmes. C’est pour cela que nous préparons cette rencontre avec sérieux », a-t-il insisté.

Al Ahly détient le record du plus grand nombre de titres de Supercoupe de la CAF, ayant remporté sept des neuf finales qu’ils ont disputées, dont la dernière qui s’est tenue en mai dernier. Al Ahly avait alors battu la RS Berkane 2-0 à Doha.

Le Raja, pour sa part, participe pour la quatrième fois à la Super Coupe de la CAF, l’ayant remporté deux fois auparavant, la dernière remonte à 2019 lorsque les Rajaouis avaient dominé l’Espérance de Tunis 2-1 à Doha également.

Lors de leurs six précédentes confrontations, le Raja s’était imposé à deux reprises, contre trois nuls et une défaite.

La première rencontre entre le Raja et Al Ahly remonte à 1999. Le match aller a été remporté par le Raja (1-0), alors le match retour s’est soldé par un nul (1-1).

En 2002, en phase de groupe, le Raja s’était imposé à Casablanca (1-0), alors que les deux clubs ont fait match nul au retour (3-3).

Trois ans plus tard, toujours en phase de groupe, le club égyptien l’a emporté 2-0 à l’aller, alors qu’en match retour, les deux clubs n’ont pas pu se départager (1-1).

