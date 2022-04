Raja-Al Ahly: Mido s’insurge contre les « semeurs de la zizanie »

L’ancien international égyptien Ahmed Hossam « Mido » a commenté la correspondance qu’a adressée Al-Ahly à la Confédération africaine de football (CAF), au sujet de tentatives visant à semer la zizanie et à nuire aux bonnes relations liant le club égyptien au Raja de Casablanca.

Dans une déclaration à la chaîne égyptienne Mehwar TV, l’ancien joueur a déclaré qu’une atmosphère tendue règne actuellement suite à certaines tentatives de semer la zizanie, ce qui est inacceptable compte tenu des bonnes relations qui unissent les peuples égyptien et marocain.

« C’est un match de football, et la relation entre Marocains et Égyptiens est bonne. Alors comment pouvons-nous croire qu’un match de foot gâchera cela », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « On sent bien que certaines personnes veulent déclencher un conflit, et faire virer les choses vers une voie dangereuse ».

Notons qu’ Al-Ahly avait adressé une correspondance à la CAF au sujet du match retour, l’alertant sur l’existence de tentatives de provoquer des tensions entre le Raja et Al-Ahly, suite aux scandales d’arbitrage qui ont marqué le match aller.

Pour rappel, le match retour aura lieu vendredi prochain à 22h, au stade Mohammed V à Casablanca.

M.F.