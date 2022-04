Raja-Al Ahly: le porte-parole des Verts s’exprime sur l’affaire des billets

Le porte-parole du Raja de Casablanca, Abdelillah Ibrahimi, a donné des éclaircissement au sujet de l’affaire de la vente des tickets du match Raja-Al Ahly, comptant pour la phase retour des quarts de finale de Ligue des Champions.

Lors de son passage à l’émission « Tak Tik » sur Horizon TV, Ibrahimi a déclaré que la direction du Raja a proposé à la société Casa Event, chargée d’organiser les matches dans le complexe Mohammed V, de vendre les billets en ligne et de partager les bénéfices, tout en permettant aux supporters de retirer leurs billets dans plusieurs points de vente.

Et d’ajouter que le nombre de supporters est passé de 35.000 à 42.000 après l’intervention des autorités sécuritaires de Casablanca. Le porte-parole a confié qu’une réunion rassemblera les autorités locales de Casablanca et les responsables du Raja et du Wydad, afin de discuter du taux de profit entre les deux équipes et ladite société, qui sont actuellement fixés à 15%.

M.F.