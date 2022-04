Raja-Al Ahly: le gardien égyptien fébrile lors de la conférence d’avant match (VIDEO)

Le gardien de but du club égyptien Al Ahly, Mohamed Chennaoui, a paru fébrile, voire un peu excité, lors du point de presse, ce jeudi 21, concernant le match retour de son équipe contre le Raja de Casablanca, ce vendredi, au Complexe sportif Mohammed V de la capitale économique, à partir de 22 heures.

A une question, Chennaoui a répondu nerveusement: « Tout le monde parle de la présence des supporters comme si nous allions entrer en guerre! ». Cependant, il a tempéré un tant soit peu sa fébrilité en ajoutant: « Nous avons reçu le meilleur des accueils de la part du peuple marocain. Et pendant le match, nous serons 11 joueurs contre 11 autres et personne d’autre ne descendra sur le terrain de jeu ».

Mais comme on chasse le naturel et qu’il revient au galop, le gardien d’Al Ahly a cru « bon » souligner: « Je me demande pourquoi toute cette grande excitation. Ce n’est pas la première fois que nous jouerons devant un public. Et nous espérons toujours évoluer en présence d’un grand et nombreux public! ».

L.A.