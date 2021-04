Rafael Nadal lance une pique au Real Madrid (VIDEO)

La légende espagnole du tennis, Rafael Nadal, n’est pas content du Real Madrid. Lors du match, lui ayant opposé Stefanos Tsitsipas, en finale du Trophée Conde de Godo, dimanche dernier, le natif de Baleares a été filmé par la chaîne espagnole Movistar, discuter avec l’arbitre du match, Mohamed Lahyani.

Les deux hommes ne discutaient pas de tennis, mais de football, et plus précisément du Real Madrid, dont ils sont tous les deux supporters.

Lors de cet échange, on pouvait entendre l’arbitre lancer « Un nul contre Bétis? On a encore perdu deux points », ce à quoi Nadal répond : « C‘est désastreux, désastreux ! La Liga, c’est fini ». L’arbitre a déclaré ensuite que le Real a besoin d’un attaquant, ce à quoi le tennisman rétorque : « et bien d’autres choses ». Une pique du tennisman à son club favori qui traduit probablement le dépit de tous les supporters du Real.

M.F.

Lahyani:Hala Madrid,not this year,no.

Rafa:A disaster, a disaster.

🗣️:0_0,two points we lose again.#Nadal :The league is over.

🗣️:Only Champions.

Rafa:The Champions …!

🗣️:Disaster,need scorers,buy a striker.

Rafa:And more things.

Via:Movistar+#RealMadrid#RafaelNadal

#LaLiga pic.twitter.com/iZ48strrz9

— SyrianSky Secret (@SyrianskyS) April 26, 2021