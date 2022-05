Rachid Taoussi n’a pas été tendre avec les supporters du Raja

Rachid Taoussi a vivement critiqué les supporters du Raja de Casablanca après la défaite, dimanche, face au Rapide Oued Zem lors du match comptant pour la 24ème journée de la Botola.

En conférence de presse, l’entraîneur a confié que les joueurs étaient affectés par les critiques du public, ce qui a causé, selon lui, la défaite face au RCOZ.

«Le Raja compte dans ses rangs de jeunes éléments qui ont joué deux ans devant des gradins vides. Après le retour, à notre grand bonheur, du public, nous avons décroché six victoires d’affilée. Pourtant, nous essuyions des insultes», a déploré Taoussi.

Et d’ajouter : «Le mental est important dans le football. Plusieurs joueurs n’ont pas été au top à cause de ces critiques. Personne ne peut accepter que ses parents soient insultés à chaque fois ! C’est absurde et totalement irrespectueux».

Rappelons que le Rapide Oued Zem (RCOZ) a battu le Raja de Casablanca (RCA) sur le score de 1 but à 0, dimanche au complexe sportif du Phosphate de Khouribga, à l’occasion de la 24e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Oued Zem l’a emporté un but à zéro après avoir achevé la première moitié du match sur un score nul de 0 partout.

Au terme de cette rencontre, le Rapide Oued Zem, 18 points, se maintient à la dernière place du classement, alors que les Vert et blanc demeurent à la deuxième place avec 49 points.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, le Raja évoluera à domicile contre le Wydad de Casablanca, tandis que le Rapide Oued Zem recevra la Jeunesse sportive Salmi.

H.M.