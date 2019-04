Rabat: Nezha Bidouane fait bien courir la gent féminine

Par Larbi Alaoui

Sous un beau soleil printanier et dominical, la capitale avait rendez-vous, ce 14 avril, avec la 12ème édition de la Course féminine de la Victoire.

Cet événement sportif exclusivement féminin (women only), placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, est organisé par l’Association “Femmes, Réalisations et Valeurs”, que préside notre Nezha Bidouane nationale.

Au four et au moulin, la double championne du monde du 400m haies (en 1997 et en 2001), entre autres titres méditerranéens, panarabes et continentaux, était la cheville ouvrière inlassable de cette 12ème édition, ce dimanche, comme à son habitude. Aux côtés des officiels, et à leur tête la présidente de Spécial Olympics Maroc, Chrifa Lalla Soumaye El Ouazzani, comme au départ de la course, à l’arrivée, encourageant une participante d’un âge certain, félicitant une jeune trisomique, Nezha Bidouane a pleinement rempli son rôle de maître de cérémonie.

Quant à la course proprement dite, placée cette année “sous le signe de la persévérance, de la continuité et de la perfection”, selon la présidente de l’Association organisatrice, elle a réuni des centaines de femmes, toutes conditions sociales et tous âges confondus, dans une ambiance bon enfant et conviviale.

Ayant pour credo “Najri 3lach 9addit”(Je cours selon mes capacités), la course de 8 kilomêtres a vu également la participation des fillettes de moins de 14 ans, accompagnées par une parente, une enseignante ou par des encadrantes d’une association ou d’une autre institution. Avaient également répondu présent, des sportives de Spécial Olympics Maroc, de la Fondation Lalla Asmae des enfants et jeunes sourds, entre autres associations sportives et culturelles, de l’Entraide nationale, des FAR, de la Sûreté nationale et de journalistes femmes.

D’autres jeunes filles et femmes seraient venues de quartiers éloignés de l’Avenue Annasr, lieu de la course, de la périphérie de Rabat-Salé si les vétustes autobus de la capitale et ceux de la rive droite du Bouregreg n’avaient pas débrayé ce dimanche 14 avril.

Le principe de la Course féminine de la Victoire, organisée en collaboration avec la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, sous la férule de Nezha Bidouane, qui est de courir, de marcher ou d’alterner les deux, n’a pas un but compétitif. Elle constitue plutôt “un moment de partage et de sport” et “une promotion de la femme marocaine et un symbole de son émancipation”, dont toutes les participantes sortent gagnantes.

Chapeau bas, mesdemoiselles et mesdames! Félicitations à l’Association “Femmes, Réalisations et Valeurs” et à sa dynamique présidente, notre dynamique championne Nezha Bidouane! Et bon vent pour les prochaines éditions de la Course féminine de la Victoire!

L.A.