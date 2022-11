Rabat: huit golfeurs marocains en lice aux International Series de l’Asian Tour

– Les International Series Maroc se déroulent au Royal Golf Dar Es Salam du 3 au 6 novembre.

– Huit golfeurs marocains participent à cette compétition d’envergure.

Huit des meilleurs golfeurs marocains professionnels et amateurs vont pouvoir se mesurer à certains des plus grands noms du golf international, dans le cadre des International Series Maroc de l’Asian Tour qui se déroulent du 3 au 6 novembre au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, et qui mettent en enjeu une cagnotte de 1,5 million de dollars.

Le professionnel marocain Ayoub Lguirati, vainqueur du Championnat national professionnel, signera présent à Rabat, aux côtés de Yassine Touhami, de Othmane Raouzi et de Karim El Hali.

Ces quatre pros seront rejoints par un quatuor d’amateurs marocains de haut niveau, qui sont tous impatients de se battre contre les cadors qui figurent au top 10 du classement de l’ordre du mérite des International Series, mais aussi contre certains vétérans de renom tels que Brett Rumford, ou encore l’Espagnol Gonzalo Fernandez-Castano.

Ainsi, El Mehdi Fakori, vainqueur du Championnat national amateur et vice-champion d’Afrique amateur individuel, est arrivé en tête du podium au classement des amateurs marocains de golf, tandis que Hugo Mazen Trommetter le rejoint en tant que vice-champion du Championnat national amateur.

Pour sa part, Mohammed Nizar Bourehim a terminé quatrième aux épreuves de qualification de l’International Series Morocco, tandis qu’Adam Bresnu a obtenu une wild card décernée par la Commission des sports. Fakori, Bourehim et Bresnu se sont tous illustrés lors du Championnat d’Afrique des équipes amateurs (AACT).

S’exprimant à propos de sa participation aux International Series de l’Asian Tour, Lguirati a déclaré : « en tant que golfeur professionnel marocain, c’est un privilège que de pouvoir prendre part à cette compétition iconique qui se déroule au Maroc, et ce d’autant plus que le parcours rouge du Royal Golf Dar Es Salam est réputé pour être particulièrement difficile.

« Je suis extrêmement honoré de pouvoir représenter mon pays dans le cadre de cet événement. C’est une opportunité pour moi que

de me mesurer à certains des meilleurs joueurs au monde et j’espère pouvoir réaliser mon objectif de gagner en réputation et en expérience afin de concourir dans d’autres séries internationales. »

Se son côté, Fakori, classé 259 au WAGR, a ajouté : « Je suis ravi de prendre part cette semaine à l’Asian Tour. Je suis impatient d’apprendre et d’acquérir de l’expérience auprès de joueurs de renommée mondiale. »

Les International Series Maroc qui se déroulent au Royal Golf Dar Es Salam, à Rabat, du 3 au 6 novembre, sont totalement gratuits pour les spectateurs. Cette compétition qui est le fruit d’un partenariat historique entre l’Asian Tour et le LIV Golf vise à promouvoir la culture du golf en Asie et au Moyen-Orient. Plusieurs rencontres ont déjà été organisés, dans le sillage de l’Asian Tour, en Thaïlande, en Angleterre, à Singapour et en Corée plus tôt cette année.

S’exprimant à propos de l’organisation de cette compétition au Maroc, Abderrahim Bouftas, président du Royal Golf Dar Es Salam, a déclaré : « les International Series offrent une chance au monde entier de pouvoir se rendre compte du potentiel des golfeurs marocains. Nous sommes fiers de notre tradition golfique et c’est une merveilleuse occasion d’organiser cette compétition de classe mondiale dans l’enceinte du prestigieux Royal Golf Dar Es Salam Red Course. »

Après l’étape marocaine, l’Asian Tour se poursuivra en Égypte avec les International Series Egypt prévues au Madinaty Golf Club, au Caire, du 10 au 13 novembre 2022.