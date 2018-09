Rabat: actes de vandalisme au complexe Moulay Abdellah (Vidéo)

Le complexe Moulay Abdellah de Rabat a été le théâtre dans la soirée du dimanche 9 septembre d’actes de vandalisme suite à la défaite de l’AS FAR contre le DHJ sur le score d’un but à zéro lors du match comptant pour la 1 ère journée de la Botola.

