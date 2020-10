Qui remportera la Botola? Des Wydadis et Rajouis répondent (VIDEO)

La fin de saison approche et la course au titre s’accélère. L’occasion pour nous d’aller interroger quelques supporters wydadis et rajaouis sur leur ressenti quant au vainqueur de la Botola 2019/2020.

Si ces derniers restent assez confiants, ils ne sous-estiment pas pour autant un concurrent de taille, la Renaissance de Berkane (RSB).

A noter que le Raja est en tête de liste avec 53 points, suivi du Wac avec 52 points. Berkane est 3ème avec 50 points. Rien n’est donc encore gagné et tout se jouera lors du dernier match de la saison.

