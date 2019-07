Qui est Zoran Manojlovic, le nouvel entraîneur du WAC ?

Le président du Wydad de Casablanca, Said Naciri, vient de dévoiler l’identité du prochain commandant de bord du club bidaoui. Il s’agit de Zoran Manojlovic.

Naciri a fait savoir, sur les ondes de Radio Mars, qu’il est parvenu à trouver un accord avec le technicien serbe. Ce dernier sera présenté mercredi, ajoute le patron des Rouges.

Zoran a débuté sa carrière au Portugal avec le CD Trofense (troisième division) en 2000, avant de rebondir au DC de Vila Real (D3), puis le CD Alcains (D 4). Il opte ensuite pour une expérience en Angola en 2010, où il reste 8 ans. Il a entraîné des équipes comme Premiero de Agosto, Sagrada ou encore Kabuscorp SC.

Manojlovic a-t-il le profil idéal pour succéder à Benzarti, l’un des vétérans du continent africain? Arrivera-t-il à marcher sur les traces du Tunisien et mener le WAC vers le toit de l’Afrique?

Notons que Faouzi Benzarti est parvenu à remporter le titre de la Botola avec le Wydad et a mené les Rouges à la finale de la Ligue des champions qui va être rejouée après la CAN à cause des fautes d’arbitrage.

N.K