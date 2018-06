Qui est Youssef En-Nesyri, la surprise de Maroc-Espagne?

Depuis le 25 juin, l’international marocain Youssef En-Nesyri est devenu un héros au Maroc. Et pour cause, il a marqué un superbe but face à l’Espagne.

Du haut de ses 21 ans, l’attaquant, originaire de Fès, a entamé sa carrière footballistique dans l’équipe des jeunes du Maghreb AS. Il a intégré l’Académie Mohammed VI dirigée par Nasser Larguet, en compagnie du Marocain Hamza Mendyl, où il a été formé durant quelques années avant d’être prêté au club de Malaga CF en 2015. Un an après, il a été acheté par le même club à 125.000 euros et a réussi à se faire une place au sein de l’équipe en marquant lors des quatre premiers matchs auxquels il a participé.

Lors de la saison 2016-2017, En-Nesyri a séduit le staff de l’équipe première de Malaga et a inscrit un doublé contre Algeciras en match amical. Son premier (vrai) but avec le club espagnol a été inscrit contre Eibar, match dans lequel son équipe s’était imposée sur le score de 2 à 1.

Au niveau de la sélection, le jeune attaquant a été convoqué pour la première fois le 31 août 2016 en amical contre l’Albanie. Il a marqué son premier but avec les Lions de l’Atlas en Coupe d’Afrique 2017 contre le Togo. En 2018, En-Nesyry a marqué en amical contre l’Estonie, dans le cadre des préparatifs au Mondial russe avant d’offrir aux supporters la joie du second but contre la Roja.

Si sa convocation, par Hervé Renard, en Coupe du monde a été très critiquée, le jeune attaquant a prouvé, aujourd’hui, qu’il méritait amplement sa place dans la liste des 23.

Noura Mounib