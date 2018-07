Qui est Mattéo Guendouzi, le Franco-marocain d’Arsenal?

La FRMF a donc du pain sur la planche pour réussir à séduire Guendouzi qui semble pencher vers la France plus que le Maroc. Selon Africa-foot, l’instance compte approcher le joueur en lui présentant les exemples de joueurs de sa génération qui ont choisi les Lions de l’Atlas et qui ne l’ont jamais regretté, à l’instar d’Amine Harit. La mission est loin d’être accomplie…

Après avoir joué pour l’équipe B, il a réussi, le 15 octobre 2016, à jouer avec les grands de l’équipe A et n’a pas tardé à marquer les esprits de par son talent incontestable. Lors de la saison 2017-2018, le jeune prodige a marqué 21 buts pour Lorient et a ainsi été approché par les managers d’Arsenal.

Décidément, la FRMF n’a d’yeux que pour le milieu franco-marocain Mattéo Guendouzi Olié qui vient de rejoindre Arsenal pour sept millions de livres sterling. Du haut de ses 19 ans, le jeune joueur à l’avenir promettant est, encore une fois, dans le viseur du Maroc qui se doit, aujourd’hui, de trouver des remplaçants à Ahmadi et Boussoufa, tous deux âgés de 33 ans. Et Mattéo est le mieux placé pour le faire…