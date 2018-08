Qui est l’enfant qui a accompagné Messi lors de la Supercoupe à Tanger?

Le site Tanger 24 vient de balayer ces rumeurs d’un revers de main, dévoilant ainsi la véritable identité de l’enfant marocain dont la photo a créé un tollé sur les réseaux sociaux. «Je m’appelle Imad Khachoue et j’appartiens à une famille modeste. Mon père était chauffeur de taxi et il est décédé il y a une semaine suite à un malaise cardiaque. Il devait d’ailleurs m’accompagner au stade», a confié l’enfant au média arabophone.

La Toile est en ébullition depuis dimanche 12 août, date à laquelle la Supercoupe d’Espagne a eu lieu au grand stade de Tanger. Et pour cause, les internautes souhaitent connaître l’identité de l’enfant qui accompagnait le joueur du FC Barcelone Lionel Messi avant l’entame de la rencontre. Certains ont même annoncé qu’il s’agit du fils de l’ancien secrétaire général du PAM Ilyas El Omari.